MinTransporte llegó al Valle para revisar obras de Buenaventura-Buga

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, la viceministra María Fernanda Santa, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y la alcaldesa de Buga, Karoll Martínez, recorrieron el corredor vial Buenaventura-Loboguerrero-Buga para conocer de primera mano el avance de las obras.

Durante la visita, la Unión Vial Camino del Pacífico presentó los resultados alcanzados hasta el momento, además de exponer los principales desafíos y necesidades para garantizar la continuidad del proyecto, considerado estratégico para la conectividad del Valle del Cauca.

El recorrido permitió revisar las condiciones actuales de la obra y conocer los aspectos que requieren coordinación entre las entidades responsables para avanzar en las diferentes etapas de ejecución.

La continuidad del proyecto dependerá de la articulación entre las autoridades y las decisiones que adopte el Gobierno Nacional frente al futuro de esta infraestructura vial.

La jornada sirvió como escenario para revisar los avances y retos de una de las principales conexiones entre Buenaventura y el centro del Valle del Cauca.