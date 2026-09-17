MinTransporte llegó al Valle para revisar obras de Buenaventura-Buga

Durante la visita, la Unión Vial Camino del Pacífico presentó los resultados alcanzados hasta el momento, además de exponer los principales desafíos y necesidades para garantizar la continuidad del proyecto, considerado estratégico para la conectividad del Valle del Cauca.
El recorrido permitió revisar las condiciones actuales de la obra y conocer los aspectos que requieren coordinación entre las entidades responsables para avanzar en las diferentes etapas de ejecución.
La continuidad del proyecto dependerá de la articulación entre las autoridades y las decisiones que adopte el Gobierno Nacional frente al futuro de esta infraestructura vial.
La jornada sirvió como escenario para revisar los avances y retos de una de las principales conexiones entre Buenaventura y el centro del Valle del Cauca.
Deja una respuesta