Kevin Figman le canta al amor y al desamor con “MARTIRIO”

El artista colombiano Kevin Figman llega pisando fuerte a la escena del pop latino alternativo con “MARTIRIO”, su EP debut, una producción que transforma las diferentes etapas de una relación amorosa en una verdadera película musical.

Deseo, ilusión, obsesión, dolor y el difícil momento de aprender a soltar hacen parte de este viaje de siete canciones, en el que Figman apuesta por una propuesta íntima, emocional y cargada de elementos cinematográficos.

El tema central del proyecto es “EMBRUJAR”, una canción que habla de esa irresistible atracción hacia alguien que sabemos que puede hacernos daño. Una especie de “hechizo” emocional en el que el deseo termina ganándole la batalla a la razón.

“MARTIRIO nació de querer contar el amor desde sus partes más intensas y contradictorias: el deseo, la obsesión, el resentimiento, el dolor y, eventualmente, aprender a soltar”, explica el artista.

La producción también tiene una fuerte carga visual y espiritual. La simbología religiosa aparece como una representación de la búsqueda de refugio y esperanza que surge en medio del desamor.

El proyecto audiovisual fue realizado en Orlando, Florida, bajo la producción de Intentional Productions y Lunchbox Films, con Gabriella Pedraza como productora, Sofía Adamary en la dirección creativa y codirección, y Brandon Silverio como director de fotografía y codirector.

El EP está compuesto por “No es un delito”, “Ocultas”, “Regálame la ilusión”, “Embrujar”, “Quítame este rencor”, “Demuéstrame (Interludio)” y “Ten piedad”.

Radicado en Miami, Kevin Figman ha venido construyendo una propuesta que mezcla pop latino, sonidos urbanos, alternativos y experimentales. Su trayectoria incluye participaciones en espacios relacionados con los Latin GRAMMYs, Premios Lo Nuestro y Premios Juventud, además de una campaña de Spotify que lo llevó hasta un billboard en Times Square, Nueva York.

Ahora, con “MARTIRIO”, presentado además como portada de Apple Music Latin, Kevin Figman abre un nuevo capítulo en su carrera y apuesta por conquistar a quienes alguna vez quedaron atrapados entre el amor… y el desamor.

“MARTIRIO” ya está disponible en todas las plataformas digitales.