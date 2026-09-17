Colombia derrotó a Polonia y se metió en los cuartos de final

La Selección Colombia Femenina Sub-20 consiguió una clasificación histórica a los cuartos de final del Mundial de la categoría tras derrotar 1-0 a Polonia, anfitriona del torneo, en los octavos de final.

El equipo dirigido por Carlos Paniagua protagonizó un partido cerrado ante una selección que había ganado sus tres encuentros de la fase de grupos y llegaba con puntaje perfecto. Colombia, que había avanzado como uno de los mejores terceros con cuatro puntos, supo competir y generar oportunidades durante el compromiso.

El gol de la clasificación llegó en los minutos finales. Mariana Silva apareció por el sector izquierdo y buscó enviar un balón al área, pero una defensora polaca intentó despejar y terminó enviándolo al fondo de su propia portería.

La jugada llegó después de un momento de tensión para Colombia, pues Polonia estuvo muy cerca de marcar tras una serie de rebotes dentro del área. El balón pasó muy cerca de la línea de gol, pero finalmente no ingresó por completo.

Con este resultado, la Tricolor se instala entre las ocho mejores selecciones del mundo y ahora tendrá un nuevo desafío frente a Nigeria, que goleó a Inglaterra para avanzar de ronda.

El partido de cuartos de final se disputará este domingo 20 de septiembre, a las 8:00 de la mañana, hora colombiana. El encuentro podrá seguirse a través de Fútbol RCN, además de las plataformas digitales del Canal RCN.