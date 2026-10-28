Ministro de Ambiente y 38 alcaldes expresan preocupación por el AMSO

La entrada en funcionamiento del Área Metropolitana del Suroccidente Colombiano (AMSO) sigue generando preocupación en el Valle del Cauca. 38 alcaldes del departamento solicitaron que la iniciativa no entre en funcionamiento durante 2027, al advertir posibles consecuencias para la financiación de proyectos ambientales y la autonomía de los municipios.

La petición se formalizó en una carta dirigida al alcalde de Cali, luego de una sesión extraordinaria virtual convocada por la Gobernación del Valle y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), en la que los mandatarios expusieron sus inquietudes frente a la implementación del esquema metropolitano.

Uno de los principales temores está relacionado con la continuidad de los programas que la CVC financia en los municipios, especialmente en aquellos con menos recursos para ejecutar iniciativas de protección ambiental, seguridad alimentaria y desarrollo rural. Los alcaldes consideran necesario evaluar los posibles impactos antes de avanzar con la puesta en marcha del AMSO.

A esta preocupación se sumó el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona, quien durante un encuentro ambiental realizado en Buga expresó inquietud por los posibles efectos del área metropolitana sobre la financiación de la gestión ambiental del departamento.

“Cualquier decisión sobre la administración de los recursos ambientales debe sustentarse en estudios técnicos y financieros, y garantizar que no se pongan en riesgo los programas que benefician a todo el Valle del Cauca”, señaló el funcionario, quien también pidió considerar las necesidades de los municipios que requieren inversiones para proteger sus fuentes hídricas y conservar sus ecosistemas.

En contraste con estas inquietudes, el ministro anunció que la Nación triplicará los recursos que la CVC destine al Fondo Participativo para la Acción Ambiental, estrategia que cumple 25 años y respalda iniciativas de organizaciones comunitarias.

La CVC, que cuenta con 72 años de trayectoria, ejecuta proyectos ambientales en el departamento. Por eso, los mandatarios insisten en que se evalúen las posibles repercusiones del AMSO sobre las inversiones previstas y se garantice la continuidad de los programas que benefician a las comunidades de los 42 municipios del Valle del Cauca.