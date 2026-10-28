¡La Abundancia manda en La Graciela!

El conjunto lidera con autoridad el XXVIII Torneo de Fútbol del barrio La Graciela, con 28 puntos, 54 goles a favor y una impresionante diferencia de gol de +43.

La emoción del fútbol aficionado continúa en la cancha del barrio La Graciela, en Tuluá, donde La Abundancia F.C. ratifica su condición de gran protagonista del XXVIII Torneo de Fútbol 2026. Tras disputarse la cuarta fecha de la competencia, el equipo se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones y demuestra que es uno de los principales candidatos a luchar por el título.

La Abundancia viene de conseguir una importante victoria por marcador de 3-2 frente a Corporación Estudiantes F.C., resultado que le permitió llegar a 28 puntos, producto de nueve triunfos, un empate y ninguna derrota en sus diez presentaciones.

Las cifras del líder son contundentes: suma 54 goles anotados, apenas 11 recibidos y una diferencia de gol de +43, estadísticas que reflejan su poder ofensivo y solidez a lo largo del campeonato. En la segunda posición aparece Nariño, con 20 puntos en nueve partidos disputados, seguido por Diego Vélez/Tuluá Futura, también con 20 unidades. Ambos equipos se mantienen en la pelea por acercarse al liderato.

La tabla continúa con Club La Ventura, cuarto con 11 puntos; Corporación Estudiantes F.C., quinto con 10; Real Amigos, sexto con tres unidades, y Grupo Jhair Band (Melo), que todavía no suma puntos.

Carlos Rodas, el goleador del campeonato

En el apartado individual, Carlos Rodas, de La Abundancia F.C., encabeza la tabla de artilleros con 40 anotaciones, una cifra que lo convierte en la gran figura ofensiva del torneo.

El segundo lugar es para Carlos González, de Diego Vélez/Tuluá Futura, con 11 tantos. Le siguen Héctor Fabio Tascón, de Nariño, y Jhon Edier Gómez, de Diego Vélez/Tuluá Futura, ambos con siete goles.

La organización ya tiene definida la programación de la quinta fecha, correspondiente a la segunda vuelta, prevista para hoy sábado a las 3:00 p.m, entre Nariño y La Ventura, el domingo 8 de noviembre.a las 11:00 de la mañana se enfrentarán Club La Ventura y La Abundancia F.C.; a la 1:00 de la tarde jugarán Corporación Estudiantes y Diego Vélez/Tuluá Futura, mientras que a las 3:00 p. m. se medirán Grupo Jhair Band (Melo) y Real Amigos. En esta jornada descansará Nariño.

El campeonato, organizado por la Junta de Acción Comunal del barrio La Graciela, continúa convocando a los aficionados al fútbol, que encuentran en este certamen un espacio para disfrutar del deporte y fortalecer la integración comunitaria.