172 capturados y 114 allanamientos: así fue la Operación Kratos

El presidente Abelardo De La Espriella encabezó durante la madrugada de este miércoles 28 de octubre la Operación Kratos, un despliegue contra estructuras delincuenciales en Bogotá que dejó 172 capturados y 114 allanamientos, según el balance reportado. Durante el procedimiento, el mandatario protagonizó una confrontación verbal con alias ‘Mailo’, señalado de participar en varios hechos violentos.

La operación contó con la participación de la Policía Nacional, el Ejército y el CTI de la Fiscalía, con intervenciones en ocho localidades, entre ellas sectores de Usme, San Bernardo y Santa Fe. Las autoridades realizaron requisas, inspecciones y controles, además de utilizar drones para vigilar las zonas intervenidas.

Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando De La Espriella encaró a alias ‘Mailo’, a quien las autoridades señalan de estar relacionado con una estructura delincuencial. El mandatario lo cuestionó por su presunta participación en un ataque con granada ocurrido el pasado 22 de enero, en el que murió un vendedor ambulante que llevaba cerca de 20 años trabajando en el sector.

“Este bandido fue el que lanzó una granada”, afirmó el presidente, quien también le reclamó por los hechos violentos que se le atribuyen. Durante el intercambio, le dijo: “Tú lo que eres un asesino miserable” y advirtió que tendría que responder ante la justicia.

Según los señalamientos expuestos durante el operativo, alias ‘Mailo’ estaría relacionado con delitos como homicidio, extorsión, secuestro, desplazamiento forzado y concierto para delinquir. Sin embargo, su responsabilidad penal deberá establecerse en el proceso judicial.

El balance de la Operación Kratos incluyó la incautación de 11 armas de fuego, tres granadas, 72 cartuchos y 34 celulares, además de sustancias estupefacientes y más de $10 millones en efectivo. También fueron incautadas una motocicleta y recuperada otra.

Las autoridades señalaron que el objetivo de la intervención es debilitar las estructuras criminales que operan en la capital. Se espera que se conozcan más detalles sobre la situación judicial de los capturados y los resultados de las investigaciones.