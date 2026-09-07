De La Espriella lanza dura advertencia tras polémico sepelio de ‘Bendito Menor’

Una fuerte reacción generó el sepelio de alias ‘Bendito Menor’, luego de que el presidente Abelardo de La Espriella asegurara que las personas que aparecen en los videos del homenaje ya fueron identificadas y serán perseguidas por las autoridades.

El mandatario se pronunció a través de su cuenta de X, donde cuestionó la presencia de hombres armados y la forma en que fue despedido el señalado cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en Riohacha, La Guajira.

“Aquí aparecen los bandidos que pretenden seguir controlando territorios y amedrentando al pueblo guajiro: los tenemos identificados para sacarlos del mercado delictivo”, afirmó.

De La Espriella sostuvo que quienes intenten continuar con las actividades criminales de ‘Bendito Menor’ y no se sometan a la justicia enfrentarán una ofensiva de la Fuerza Pública.

“Esta es la orden a toda la Fuerza Pública: vamos por estos terroristas y démosles su merecido. ¡Están advertidos!”, escribió el jefe de Estado.

El pronunciamiento se produjo después de que circularan imágenes del sepelio realizado este domingo en Riohacha, donde se observó una caravana acompañada de música y la presencia de personas que, según las versiones conocidas, serían cercanas al fallecido.

‘Bendito Menor’ murió durante un operativo policial en la madrugada del viernes. Posteriormente, su cuerpo fue trasladado a Medicina Legal en Barranquilla para los procedimientos de identificación y entregado a sus familiares junto con los restos de su pareja, alias ‘La Bebecita’, y otras dos personas que también murieron durante el operativo.

Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer la identidad y posibles responsabilidades de quienes aparecen en las grabaciones del polémico sepelio.