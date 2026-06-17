Miguel Polo Polo deberá cumplir arresto por no acatar orden de la Corte

Un juzgado de Bogotá ordenó el arresto por tres días del representante a la Cámara Miguel Polo Polo tras declararlo en desacato por incumplir una orden emitida por la Corte Constitucional relacionada con una disculpa pública dirigida a la Asociación de Madres de Familia de Falsos Positivos (MAFAPO).

La decisión se deriva de la controversia generada por las declaraciones del congresista sobre la exposición “Mujeres con las botas bien puestas”, una instalación realizada por las madres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y exhibida en el Congreso de la República como ejercicio de memoria histórica.

Según el fallo, la Corte Constitucional había ordenado a Polo Polo publicar una disculpa en la que reconociera la legitimidad de la exposición, rectificara afirmaciones consideradas inexactas sobre las integrantes de MAFAPO y reconociera el carácter de víctimas de las mujeres que participaron en la muestra.

Sin embargo, el juzgado concluyó que el congresista no cumplió integralmente con lo ordenado. Aunque publicó un video en sus redes sociales, el despacho consideró que el mensaje no constituyó una disculpa plena ni una rectificación efectiva.

Para el juez, expresiones como “si se sintieron aludidas” trasladaban la responsabilidad a las víctimas y no representaban un reconocimiento claro de la inexactitud de sus afirmaciones. Además, señaló que al afirmar que no le constaba si las madres habían recibido pagos por la exposición, mantenía dudas sobre su honorabilidad, contrario a lo exigido por la Corte.

La decisión judicial establece la medida de arresto por desacato mientras continúa el proceso relacionado con el cumplimiento de la sentencia. El caso ha generado reacciones en distintos sectores políticos y sociales debido a las implicaciones del fallo y al debate sobre el cumplimiento de las decisiones de la Corte Constitucional.