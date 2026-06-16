Estos son los 3 datos de hoy

Kylian Mbappé brilló con un doblete en el triunfo de Francia sobre Senegal y quedó a solo dos goles de igualar el récord histórico de máximas anotaciones en los Mundiales.

El delantero francés ya suma 14 tantos en Copas del Mundo y se acerca a la marca de 16 goles que ostenta el alemán Miroslav Klose, consolidándose como una de las grandes figuras del Mundial 2026.

De cara a la segunda vuelta presidencial, la gobernadora Dilian Francisca Toro hizo un llamado a respetar los resultados electorales y advirtió que no permitirá actos de violencia, vandalismo o acciones que alteren el orden público en el Valle del Cauca.

La mandataria invitó a defender la democracia, el diálogo y la convivencia, asegurando que el departamento no puede volver a escenarios de confrontación que afecten la tranquilidad y el progreso de los vallecaucanos.

El dólar abrió este martes con una fuerte caída en Colombia y alcanzó niveles que no se veían desde diciembre de 2020. La divisa perdió más de $55 frente a la TRM y se ubicó en un promedio de $3.420.

Mientras tanto, el petróleo también registró una baja superior al 2 %, en una jornada marcada por movimientos en los mercados internacionales y cambios en el comportamiento de los inversionistas.