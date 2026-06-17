Aumentan las alertas: EE. UU. restringe viajes a varias zonas del Atlántico

La Embajada de Estados Unidos en Colombia emitió una alerta de seguridad para varios municipios del departamento del Atlántico debido al incremento de hechos violentos relacionados con grupos armados y organizaciones criminales.

La recomendación incluye evitar viajes a Malambo, Baranoa, Sabanalarga, Polonuevo, Santo Tomás, Palmar de Varela, Galapa, Puerto Colombia y Sabanagrande, donde, según la representación diplomática, se ha registrado un aumento de homicidios selectivos, extorsiones y otras actividades delictivas.

Como parte de las medidas adoptadas, el Gobierno estadounidense también restringió los desplazamientos de algunos de sus funcionarios en estas localidades.

La alerta coincide con reportes de las autoridades colombianas sobre la presencia de estructuras como el Clan del Golfo y el ELN, además de bandas criminales dedicadas al narcotráfico, la extorsión y otros delitos en diferentes sectores del Atlántico.

Según la información conocida, varios de estos grupos mantienen operaciones en municipios del área metropolitana de Barranquilla y otras zonas estratégicas del departamento, situación que ha generado preocupación por la seguridad de los habitantes y visitantes.

La Embajada recomendó a los ciudadanos estadounidenses extremar las medidas de precaución y mantenerse informados sobre la situación de orden público antes de desplazarse a esta región del Caribe colombiano.