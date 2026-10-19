¡Miguel Morales es leyenda! 40 años de vallenato y grandes voces

El reconocido cantante celebra cuatro décadas de vida artística con una producción de 14 canciones y colaboraciones de lujo junto a grandes figuras del folclor. ¡El vallenato está de fiesta!

Cuatro décadas de música, historias de amor, canciones inolvidables y una voz que ha conquistado generaciones. Así celebra Miguel Morales, conocido como ‘La Voz’, sus 40 años de trayectoria artística, con el lanzamiento de Es Leyenda, un álbum que reúne grandes exponentes del vallenato y promete convertirse en uno de los acontecimientos musicales de octubre.

La producción, disponible desde el pasado 16 de octubre en las plataformas digitales, representa mucho más que un nuevo trabajo discográfico: es un homenaje a la perseverancia, al talento y a una carrera construida con esfuerzo, sacrificio y profundo amor por el folclor colombiano. El lanzamiento también está acompañado de dos videoclips grabados en Barranquilla.

Para celebrar por todo lo alto, Miguel Morales convocó a un auténtico seleccionado de voces vallenatas. En Es Leyenda participan artistas de la talla de Iván Villazón, Daniel Calderón, Rafa Pérez, Alex Manga, Mono Zabaleta, Elder Dayán, Óscar Gamarra, Karen Lizarazo, Nelson Velásquez, Silvio Brito y Hebert Vargas, entre otros destacados intérpretes.

También hacen presencia Los K Morales y Samuel Morales, en un encuentro musical que une generaciones y reafirma el legado de una familia que ha dejado huella en el vallenato.

¡Y es que aquí hay música para todos los gustos! El álbum incluye 14 canciones que combinan el sentimiento romántico, las historias de desamor y la esencia tradicional del género.

Entre los temas más destacados figuran Mil Tragos Por Ti, junto a Iván Villazón; Soy Leyenda, composición del propio Miguel Morales; Lo Que Yo Siento, con Samuel Morales; El Amor No Se Ruega, junto a Los K Morales, y La India, en colaboración con Silvio Brito.

Una selección que reúne compositores reconocidos y nuevas interpretaciones para conquistar tanto a los seguidores de toda la vida como a las nuevas generaciones.

Detrás del artista hay una historia de superación que merece ser contada. Antes de alcanzar el reconocimiento nacional e internacional, Miguel Morales tuvo que trabajar duro para salir adelante. En sus comienzos se ganaba la vida vendiendo pescado, lejos de los grandes escenarios y de los aplausos que hoy acompañan su nombre.

Con perseverancia, talento y pasión por la música, fue construyendo una carrera que lo convirtió en una de las voces representativas del vallenato y en protagonista de una de las dinastías musicales más reconocidas del folclor colombiano.

Al recordar estas cuatro décadas, el cantante agradeció a Dios y a sus seguidores por acompañarlo durante tantos años, e invitó al público a disfrutar de esta producción que considera parte de una historia compartida con quienes han respaldado su carrera.

La fiesta musical no se queda solamente en las canciones. Es Leyenda llega acompañado de dos videoclips filmados en Barranquilla, bajo la dirección y producción audiovisual de CIEM Producciones, piezas que complementan esta celebración de cuatro décadas sobre los escenarios.

Con este lanzamiento, Miguel Morales vuelve a encontrarse con su público y demuestra que su historia musical sigue escribiéndose.

¡Cuarenta años no se cumplen todos los días! Y si algo deja claro Es Leyenda es que el vallenato sigue teniendo historias por contar, corazones por conquistar y voces capaces de mantener viva la tradición.

Miguel Morales celebra su recorrido, pero también rinde tributo a quienes han hecho posible esta historia: sus seguidores, esos que han cantado sus canciones, acompañado sus presentaciones y convertido su música en parte de sus propias vidas.