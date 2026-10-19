Hallan siete aves silvestres en cautiverio, avaluadas en $66,5 millones de pesos

Siete aves silvestres fueron encontradas en cautiverio durante un operativo de control ambiental en Calima-El Darién, Valle del Cauca. El procedimiento permitió rescatar seis guacamayas y una lora amazónica, cuyo valor comercial estimado asciende a $66,5 millones.

La acción fue adelantada por la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Valle, en coordinación con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), en la zona urbana del municipio.

De acuerdo con la subteniente Erika Tatiana Reyes Reyes, jefe de esta seccional, entre los ejemplares hallados había cuatro guacamayas bandera, dos guacamayas azul y amarilla y una lora amazónica.

La oficial recordó que la tenencia y comercialización ilegal de fauna silvestre representan una amenaza para estas especies e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad relacionada con el tráfico de animales.

Las guacamayas, reconocidas por sus llamativos colores, enfrentan amenazas como la pérdida de hábitat y la captura para su comercialización como mascotas. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) advierte que estas presiones han provocado disminuciones poblacionales y desapariciones locales en algunas zonas.

El procedimiento busca contribuir a la protección de la biodiversidad del Valle del Cauca y combatir la tenencia ilegal de animales silvestres.