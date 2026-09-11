Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados

Migo, el robot que llegó a Cartagena y terminó bailando champeta

Un curioso momento protagonizado por un robot humanoide se volvió viral en redes sociales luego de que fuera grabado bailando champeta junto a una mujer en Cartagena.

El protagonista de la escena es Migo, un robot influencer de la agencia de marketing Promomarka, que sorprendió a quienes se encontraban en el lugar al seguir el ritmo de la música y realizar movimientos de baile con notable coordinación.

El video, de apenas unos segundos, muestra al humanoide compartiendo la pista y realizando movimientos que llamaron la atención por su fluidez, alejándose de la imagen tradicional de robots con movimientos rígidos y mecánicos.

La escena rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde los usuarios reaccionaron con sorpresa y humor ante la particular presentación del robot en medio del ambiente festivo de Cartagena.

Migo cuenta además con presencia en Instagram, donde comparte contenidos relacionados con sus presentaciones y actividades. En su perfil se describe como “nacido para ser estrella”, además de definirse como showman, activador y presentador.

Su aparición en Cartagena dejó una particular combinación entre tecnología, entretenimiento y cultura local, convirtiendo al robot en uno de los protagonistas inesperados de las redes sociales en Colombia.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

  • Noticias destacadas
Sin resultados
Ver todos los resultados

© 2018 JNews by Jegtheme.