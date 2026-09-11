Migo, el robot que llegó a Cartagena y terminó bailando champeta

Un curioso momento protagonizado por un robot humanoide se volvió viral en redes sociales luego de que fuera grabado bailando champeta junto a una mujer en Cartagena.

El protagonista de la escena es Migo, un robot influencer de la agencia de marketing Promomarka, que sorprendió a quienes se encontraban en el lugar al seguir el ritmo de la música y realizar movimientos de baile con notable coordinación.

El video, de apenas unos segundos, muestra al humanoide compartiendo la pista y realizando movimientos que llamaron la atención por su fluidez, alejándose de la imagen tradicional de robots con movimientos rígidos y mecánicos.

La escena rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde los usuarios reaccionaron con sorpresa y humor ante la particular presentación del robot en medio del ambiente festivo de Cartagena.

Migo cuenta además con presencia en Instagram, donde comparte contenidos relacionados con sus presentaciones y actividades. En su perfil se describe como “nacido para ser estrella”, además de definirse como showman, activador y presentador.

Su aparición en Cartagena dejó una particular combinación entre tecnología, entretenimiento y cultura local, convirtiendo al robot en uno de los protagonistas inesperados de las redes sociales en Colombia.