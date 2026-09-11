La imponente águila que apareció por primera vez en los bosques del Valle

Un grupo de observadores de aves logró un registro histórico para el Valle del Cauca al observar, fotografiar y grabar por primera vez un águila arpía (Harpia harpyja) en territorio departamental.

El hallazgo ocurrió en la Reserva Forestal Protectora Nacional de los Ríos San Cipriano y Escalerete, en Buenaventura, donde un grupo de fotógrafos se encontraba realizando una jornada de observación.

Inicialmente, los expertos no lograron identificar el enorme ejemplar. Sin embargo, enviaron las fotografías y videos a otros especialistas, quienes confirmaron que se trataba de un águila arpía.

“Para nosotros, como pajareros que ya llevamos bastante tiempo en esto, fue como llegar al cielo con este hallazgo”, relató Diego Fernando Mejía, uno de los observadores.

Según la CVC, la especie había sido registrada principalmente en zonas como el Chocó, la Amazonía y la Orinoquia, por lo que su aparición en las selvas del Pacífico vallecaucano representa un aporte importante al conocimiento de su distribución en Colombia.

La autoridad ambiental destacó que esta ave necesita bosques maduros y extensos para sobrevivir, por lo que su presencia también sería una señal del buen estado de conservación de estos ecosistemas.

El águila arpía es una de las aves rapaces más grandes y poderosas del mundo. Puede alcanzar cerca de un metro de longitud y hasta dos metros de envergadura, además de contar con enormes garras para capturar presas de gran tamaño.

La CVC pidió a quienes intenten observarla hacerlo con responsabilidad y sin perturbar al animal, para evitar que abandone el territorio.