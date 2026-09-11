Así funcionará el Fondo Milagro para reconstruir las zonas afectadas

A pocos días de cumplirse un mes del terremoto del 10 de agosto, el Gobierno Nacional expidió 11 decretos para acelerar la atención de las zonas afectadas y avanzar hacia una nueva etapa de reconstrucción.

Según la UNGRD, la emergencia deja 331 personas fallecidas, 4.505 heridas y 111 desaparecidas. Además, se reportan 202.002 viviendas averiadas y 36.326 destruidas, junto con daños en hospitales, colegios, vías, acueductos y otras infraestructuras.

Fondo Milagro

Una de las principales medidas es la creación del Fondo Milagro, mediante el Decreto 1379. Este patrimonio autónomo será el encargado de canalizar recursos para financiar la atención humanitaria, reconstrucción de viviendas e infraestructura y reactivación económica.

Podrá recibir dinero del Presupuesto Nacional, donaciones, cooperación internacional, créditos, regalías y aportes de entidades territoriales, empresas y particulares.

Los recursos estarán sujetos a controles de la Contraloría General de la República y a una auditoría independiente.

Recursos entre municipios

El Decreto 1381 permitirá que municipios y departamentos que no fueron afectados puedan destinar recursos a obras de reconstrucción en las zonas damnificadas.

La medida estará vigente hasta diciembre de 2027 y busca facilitar la cooperación económica entre territorios.

Obras por Impuestos

El Gobierno también creó una modalidad especial de Obras por Impuestos para los municipios afectados.

Las empresas podrán destinar parte de su impuesto de renta a proyectos de vivienda, salud, educación, agua potable, energía, vías e infraestructura productiva, entre otros.

Al menos el 35 % del cupo deberá beneficiar a municipios de categorías quinta y sexta.

Más herramientas para alcaldes y gobernadores

El Decreto 1382 flexibiliza temporalmente algunas reglas fiscales para las entidades afectadas. Alcaldes y gobernadores podrán reorientar recursos, modificar presupuestos y acceder a mecanismos de financiación para atender las necesidades generadas por el terremoto.

Los demás decretos incluyen medidas para acelerar la recuperación de hospitales, colegios y sistemas de energía, además de facilitar el funcionamiento de las entidades públicas durante la emergencia.

Con este paquete, el Gobierno busca acelerar la llegada de recursos y pasar de la atención inmediata de la emergencia a la reconstrucción y recuperación económica de los territorios afectados.