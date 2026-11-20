Desde el Parque de la Retreta, Petro cuestionó el proyecto de ajuste fiscal del Gobierno y llamó a mantener las movilizaciones de manera permanente. También afirmó que no se debía esperar hasta 2030 para buscar un cambio de administración y expresó: «Quizás no hay que esperar el voto».
La respuesta de De La Espriella fue contundente. «Jamás voy a aceptar que atenten contra la democracia, promuevan un golpe de Estado o pretendan destruir a Colombia», manifestó. Además, defendió la legitimidad de su elección y recordó que, según dijo, cerca de 13 millones de colombianos respaldaron su llegada a la Presidencia.
El mandatario aseguró que su Gobierno garantiza el derecho a la protesta pacífica, pero advirtió que no permitirá que las manifestaciones deriven en violencia, bloqueos o ataques contra las instituciones. También señaló que el resultado de las urnas no puede ser desconocido mediante acciones en las calles.
En medio de sus declaraciones, De La Espriella pidió a las autoridades judiciales de Estados Unidos avanzar en investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción y otras conductas delictivas que atribuyó a la anterior administración. Insistió en que las posibles responsabilidades deben ser examinadas por la justicia y respaldadas con pruebas.
Finalmente, el presidente planteó convocar una marcha nacional contra la corrupción y el manejo del Gobierno anterior. Sobre la jornada de protesta del jueves, entregó un balance de 285 actividades en el país, cerca de 55.000 participantes y un 97 % de movilizaciones pacíficas, según cifras oficiales. También reportó 12 intervenciones de la Fuerza Pública y cuatro capturas.
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