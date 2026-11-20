Presidente respondió a Petro tras pedir su renuncia en una manifestación en Cali

La confrontación entre el presidente Abelardo De La Espriella y el expresidente Gustavo Petro subió de tono este jueves 19 de noviembre, luego de que el exmandatario pidiera su renuncia durante una movilización en Cali. El jefe de Estado calificó sus declaraciones como una amenaza para la democracia y aseguró que no permitirá que se desconozca el orden constitucional.

Desde el Parque de la Retreta, Petro cuestionó el proyecto de ajuste fiscal del Gobierno y llamó a mantener las movilizaciones de manera permanente. También afirmó que no se debía esperar hasta 2030 para buscar un cambio de administración y expresó: «Quizás no hay que esperar el voto».

La respuesta de De La Espriella fue contundente. «Jamás voy a aceptar que atenten contra la democracia, promuevan un golpe de Estado o pretendan destruir a Colombia», manifestó. Además, defendió la legitimidad de su elección y recordó que, según dijo, cerca de 13 millones de colombianos respaldaron su llegada a la Presidencia.

El mandatario aseguró que su Gobierno garantiza el derecho a la protesta pacífica, pero advirtió que no permitirá que las manifestaciones deriven en violencia, bloqueos o ataques contra las instituciones. También señaló que el resultado de las urnas no puede ser desconocido mediante acciones en las calles.

En medio de sus declaraciones, De La Espriella pidió a las autoridades judiciales de Estados Unidos avanzar en investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción y otras conductas delictivas que atribuyó a la anterior administración. Insistió en que las posibles responsabilidades deben ser examinadas por la justicia y respaldadas con pruebas.

Finalmente, el presidente planteó convocar una marcha nacional contra la corrupción y el manejo del Gobierno anterior. Sobre la jornada de protesta del jueves, entregó un balance de 285 actividades en el país, cerca de 55.000 participantes y un 97 % de movilizaciones pacíficas, según cifras oficiales. También reportó 12 intervenciones de la Fuerza Pública y cuatro capturas.