“Mi fuerte no fue estudiar”: reviven entrevista de Aida Quilcué

En medio de la campaña para la segunda vuelta presidencial, volvió a circular en redes sociales una entrevista concedida en 2022 por Aida Quilcué, actual fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, en la que habló sobre su formación académica y reconoció que no culminó sus estudios de bachillerato.

Durante la conversación con el periodista Alfredo Molano Jimeno para Canal Capital, la líder indígena relató que cursó la primaria en una escuela rural donde trabajaba su madre como docente y admitió que nunca tuvo un especial interés por los estudios.

“Yo diría que mi fuerte no fue estudiar. Nunca le puse cuidado a lo que hacían los maestros; sin embargo, aprendí a leer y escribir”, expresó en aquella oportunidad.

Quilcué explicó que posteriormente se trasladó a Popayán, donde cursó hasta octavo grado de bachillerato, pero decidió no continuar con su proceso académico. “Luego no quise seguir estudiando y hasta ahí fue mi nivel académico”, afirmó.

La difusión nuevamente de estas declaraciones ha generado reacciones y debates en redes sociales, especialmente por tratarse de la candidata a la Vicepresidencia de la República. Asimismo, algunos usuarios también recordaron declaraciones anteriores de Quilcué en las que cuestionó a sectores formados en universidades de élite por su papel en la administración de los recursos públicos.

El tema ha cobrado relevancia a pocos días de la segunda vuelta presidencial, en la que la fórmula integrada por Iván Cepeda y Aida Quilcué se enfrentará a la de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo.