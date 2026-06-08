Dos jóvenes fueron asesinados en zona rural de Ansermanuevo

Consternación ha generado en el norte del Valle del Cauca el asesinato de dos jóvenes en el corregimiento de El Roble, zona rural del municipio de Ansermanuevo.

Las víctimas fueron identificadas por las autoridades como Juan Nicolás Osorio y Alejandro Vega Sánchez, quienes perdieron la vida tras un ataque con arma de fuego ocurrido durante el fin de semana.

El hecho violento ha causado profundo dolor entre familiares, amigos y habitantes de la comunidad, que este lunes festivo acompañan las honras fúnebres de los dos jóvenes y han expresado mensajes de solidaridad a sus seres queridos.

Tras conocerse el crimen, unidades de policía judicial se desplazaron al lugar para adelantar la inspección técnica, recolectar evidencias y recopilar testimonios que permitan esclarecer lo sucedido.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado información oficial sobre los posibles móviles del doble homicidio ni sobre los responsables del ataque. Entretanto, las investigaciones continúan para establecer las circunstancias que rodearon este nuevo hecho de violencia registrado en la zona rural de Ansermanuevo.