Meta pagaría hasta US$16.700 millones por “hacer adictos” a los niños

Meta, compañía propietaria de Facebook e Instagram, acordó pagar hasta US$16.700 millones para poner fin a un histórico proceso judicial impulsado por fiscales de 29 estados de Estados Unidos, quienes acusaron a la empresa de incumplir normas de protección al consumidor y privacidad relacionadas con menores.

El acuerdo, que aún debe ser aprobado por un juez, contempla importantes cambios en las plataformas. Entre ellos, límites al tiempo que los adolescentes pueden permanecer navegando, mayores controles para evitar que desactiven funciones de seguridad y nuevas herramientas para verificar la edad de los usuarios.

Además, algunas funciones, como consultar el número de ‘me gusta’ o utilizar determinados filtros de belleza, podrían quedar restringidas para adolescentes.

El pacto también establece la designación de un auditor independiente que supervisará el cumplimiento de las nuevas medidas y podrá presentar recomendaciones a las autoridades.

Meta negó las acusaciones y aclaró que el acuerdo no representa una admisión de responsabilidad ni de haber cometido alguna infracción.

El proceso se desarrollaba en un tribunal federal de Oakland, California, y representaba un importante riesgo para la compañía por las posibles sanciones económicas y los cambios que podrían imponerse a sus plataformas.