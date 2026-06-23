Messi rompe una marca histórica y se convierte en el goleador más grande de los Mundiales

Luego de desperdiciar un penal, el astro argentino abrió el marcador y alcanzó las 17 anotaciones en mundiales, dejando atrás las 16 que había conseguido Klose. Más adelante, Messi firmó un doblete para llegar a 18 goles y ampliar aún más su ventaja en la cima.
La Pulga había igualado la marca del exdelantero alemán gracias al triplete conseguido en el debut de Argentina frente a Argelia. Con sus dos tantos ante Austria, se convirtió en el nuevo dueño absoluto del récord.
La tabla histórica de goleadores en los Mundiales quedó así:
- Lionel Messi (Argentina) – 18 goles
- Miroslav Klose (Alemania) – 16 goles
- Ronaldo Nazario (Brasil) – 15 goles
- Gerd Müller (Alemania) – 14 goles
- Just Fontaine (Francia) – 13 goles
- Pelé (Brasil) – 12 goles
- Kylian Mbappé (Francia) – 14 goles*
Precisamente, el francés Kylian Mbappé aparece como la principal amenaza para el récord de Messi. El delantero de 27 años suma 14 goles en Copas del Mundo y, por su edad, tendría la posibilidad de disputar al menos dos ediciones más del torneo.
Con este nuevo hito, Messi sigue agrandando una carrera legendaria y se consolida como uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol.
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