Messi rompe una marca histórica y se convierte en el goleador más grande de los Mundiales

Lionel Messi volvió a escribir su nombre con letras doradas en la historia del fútbol. El capitán de la selección argentina se convirtió este lunes en el máximo goleador de todos los tiempos en las Copas del Mundo, tras superar el récord del alemán Miroslav Klose durante el partido frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial de 2026.