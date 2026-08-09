Messi llegó a Rosario tras la muerte de su padre

Lionel Messi regresó este sábado a su ciudad natal, Rosario, luego de conocerse el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, quien murió en la madrugada del sábado.

El futbolista viajó desde Estados Unidos en un avión privado acompañado por su pareja, Antonela Roccuzzo, y sus hijos. Aterrizó cerca de las 8:40 de la noche y posteriormente fue trasladado bajo un dispositivo de seguridad hasta su lugar de destino.

El funeral de Jorge Messi está previsto para este domingo en un cementerio de la localidad de Pérez, en una ceremonia privada junto a familiares y allegados.

Jorge Messi fue una figura fundamental en la vida y carrera del astro argentino. Desde sus primeros años en Rosario fue su entrenador y posteriormente lo acompañó en su llegada a Barcelona, donde se convirtió en su representante y estuvo presente durante los principales momentos de su trayectoria.

La muerte del padre de Messi generó mensajes de solidaridad de clubes y figuras del fútbol, entre ellos FC Barcelona, Inter Miami y la Selección Argentina.

En Miami, el Inter Miami realizó además un minuto de silencio en memoria de Jorge Messi antes de su partido ante Monterrey, mientras los jugadores utilizaron brazaletes negros.