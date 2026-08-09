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¿Cuánto dinero dejó la posesión presidencial en Cali?

La posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, realizada el pasado viernes en Cali, dejó un importante movimiento económico para la ciudad y municipios cercanos, especialmente en sectores como hotelería, gastronomía, transporte y turismo.

De acuerdo con las proyecciones presentadas por la Alcaldía de Cali, el impacto económico de la jornada superó los $10.000 millones, impulsado por la llegada de más de 6.000 personas, entre diplomáticos, empresarios, integrantes de delegaciones oficiales y medios de comunicación.

El sector hotelero fue uno de los principales beneficiados. La ocupación en establecimientos de los principales corredores de la ciudad y el área metropolitana superó el 85 %, generando ingresos estimados en alrededor de $6.000 millones.

La gastronomía también registró un comportamiento positivo. Restaurantes y establecimientos de alimentos y bebidas habrían generado cerca de $2.000 millones en ventas durante las jornadas relacionadas con la posesión.

A Cali llegaron delegaciones internacionales de alto nivel, entre ellas la encabezada por el rey Felipe VI de España, además de representantes de Argentina, Ecuador, Paraguay, República Dominicana, Chile, Panamá, Curazao y Honduras, entre otros países.

La Alcaldía destacó que la realización del evento permitió mostrar la capacidad de Cali para albergar encuentros internacionales de gran escala y generar oportunidades para sectores estratégicos de su economía.

Las cifras definitivas de la llamada derrama económica continúan en consolidación por parte de los gremios y autoridades locales.

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