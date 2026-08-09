Asesinan a hombre en zona rural de Rozo, Palmira

Un nuevo hecho de violencia se registró hacia el mediodía de este sábado 8 de agosto en la zona rural de Palmira, donde un hombre fue asesinado en jurisdicción del corregimiento de Rozo.

La víctima fue identificada preliminarmente como Andrés Felipe Luna Mosquera. Hasta el lugar llegaron las autoridades para realizar las primeras diligencias y adelantar la inspección correspondiente.

Por el momento, no se han establecido públicamente las circunstancias en las que ocurrió el homicidio ni la identidad de los responsables.

Los organismos judiciales avanzan en la recolección de pruebas y demás elementos que permitan esclarecer el crimen y dar con el paradero de los responsables.