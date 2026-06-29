Menos preservativos, más infecciones: expertos lanzan alerta

Especialistas alertaron sobre una disminución sostenida en el uso del preservativo, especialmente entre adolescentes y adultos jóvenes, una tendencia que coincide con el aumento de infecciones de transmisión sexual (ITS) como sífilis, gonorrea y clamidia.

De acuerdo con datos citados por organizaciones internacionales, la compra de preservativos a nivel mundial cayó un 30 %. Además, cifras de AIDS Healthcare Foundation (AHF) Argentina revelan que solo el 15 % de las personas que se realizaron una prueba de VIH aseguró haber utilizado preservativo en su última relación sexual.

El informe también indica que únicamente el 14 % afirmó usarlo siempre, mientras que el 65 % lo hace de forma ocasional y el 20 % reconoció no utilizarlo nunca.

Para los especialistas, esta reducción estaría relacionada con la disminución de campañas de prevención, dificultades en el acceso gratuito a preservativos y una menor percepción del riesgo frente al VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

También advierten que factores como el auge de las redes sociales, los cambios culturales y la priorización de métodos anticonceptivos enfocados únicamente en prevenir embarazos han influido en que muchos jóvenes dejen de utilizar preservativo durante sus relaciones sexuales.

Los expertos insistieron en que el preservativo continúa siendo el único método que, además de prevenir embarazos no planificados, protege de manera eficaz contra el VIH y otras infecciones de transmisión sexual, por lo que reiteraron la importancia de fortalecer las campañas de educación sexual y prevención.