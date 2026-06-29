Fuerte réplica vuelve a estremecer a Venezuela

Un nuevo sismo volvió a sentirse con fuerza la mañana de este lunes en Caracas y el estado de La Guaira, cuando el país aún enfrenta las consecuencias de los devastadores terremotos registrados la semana pasada.

El movimiento telúrico ocurrió sobre las 6:04 a. m. y, según el Servicio Geológico Colombiano, tuvo una magnitud de 5,1 con una profundidad superficial, localizándose a 27 kilómetros al norte de Caraballeda, en la costa venezolana. Se trata de la réplica más intensa desde los dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que estremecieron al país el pasado miércoles.

Mientras continúan las réplicas, los equipos de emergencia mantienen las labores de búsqueda y rescate entre los escombros. En las operaciones participan brigadas especializadas enviadas por países como Colombia, Cuba, Alemania, Argentina, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Catar, Países Bajos, Serbia y Reino Unido.

El balance oficial entregado por las autoridades venezolanas asciende a 1.450 personas fallecidas, mientras que la ONU estima que cerca de 50.000 personas permanecen desaparecidas.

La situación más crítica continúa en La Guaira, donde decenas de edificaciones colapsaron o quedaron con graves daños estructurales. Según el Gobierno venezolano, 774 edificios presentan afectaciones, de los cuales 189 colapsaron completamente.

Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la actividad sísmica y no descartan que continúen registrándose nuevas réplicas durante los próximos días.