Menos de seis horas de sueño pueden afectar su mente

La calidad y cantidad del sueño tienen un impacto directo en el funcionamiento del cerebro. Así lo aseguró la especialista en medicina del sueño, Nuria Roure, quien advirtió que dormir menos de seis horas por noche de manera frecuente puede reducir hasta en un 30 % la capacidad cognitiva de una persona.

Según la experta, la falta de descanso prolongada afecta funciones esenciales como la concentración, la memoria, la creatividad y la toma de decisiones. Además, explicó que muchas personas no perciben el deterioro de su rendimiento mental y suelen atribuirlo al estrés, la edad o las exigencias de la rutina diaria.

Roure señaló que el sueño insuficiente también puede alterar el juicio y favorecer conductas impulsivas, debido a que afecta áreas del cerebro relacionadas con la planificación y el control de las decisiones.

Diversos estudios científicos respaldan estas advertencias, al evidenciar que la privación de sueño puede disminuir la atención, ralentizar el procesamiento de la información y afectar la memoria de trabajo.

La especialista insistió en que dormir adecuadamente no debe verse como un lujo, sino como una necesidad fundamental para preservar la salud física y mental, así como para mantener un buen desempeño en las actividades cotidianas.