Gaspi y Oliver Tree, entre las víctimas del choque de helicópteros en Brasil

Entre las víctimas se encuentran el creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz, conocido en redes sociales como Gaspi, y el cantante y productor estadounidense Oliver Tree, cuyos fallecimientos han generado conmoción entre sus seguidores.
De acuerdo con la información divulgada por medios locales, en el siniestro también perdieron la vida el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves, conocido artísticamente como Lucas Frota; el director argentino de videoclips Lucas Vignale; y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac, quienes estaban al mando de las aeronaves.
Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para establecer las causas del accidente, registrado luego de que los dos helicópteros chocaran en el aire antes de caer en el sector de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro.
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