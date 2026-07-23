Menor de 14 años murió tras ser atacada por una niña de 12

Las autoridades y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) adelantan las investigaciones para esclarecer el caso que ha conmocionado al municipio de Granada, Meta, donde una adolescente de 14 años murió luego de ser atacada con un arma blanca por una niña de 12 años.

Por la edad de la presunta agresora, la menor no puede ser procesada penalmente y quedó bajo la protección del ICBF, entidad que, junto con la Secretaría de la Mujer del municipio, asumió el acompañamiento del caso.

Aunque inicialmente se especuló que el hecho estaría relacionado con un presunto caso de acoso escolar, familiares de la víctima señalaron que el conflicto habría surgido por un supuesto triángulo amoroso entre ambas menores y un adolescente. Incluso, aseguraron que la joven fallecida había recibido amenazas desde comienzos de este año.

«Yo siento que literalmente la menor que cometió el delito necesita ayuda, porque esas no son actitudes de una persona que apenas está empezando a vivir», manifestó un tío de la adolescente en declaraciones a Blu Radio.

Los hechos ocurrieron el pasado 19 de julio, cuando, según las primeras versiones, la niña de 12 años buscó a la adolescente y la atacó con un arma blanca, causándole heridas en el tórax y el rostro. La víctima fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde falleció a causa de una lesión precordial que le provocó un paro cardiorrespiratorio.

Tras la agresión, la presunta responsable fue retenida por personas que se encontraban en el lugar y posteriormente entregada a la Policía.

El alcalde de Granada, Juan Carlos Mendoza, confirmó que las autoridades continúan recopilando información para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos, mientras la Policía del Meta expresó sus condolencias a la familia de la víctima e hizo un llamado a promover la resolución pacífica de los conflictos entre niños, niñas y adolescentes.