Contralores escolares se formarán en segunda lengua con la UCEVA

Como parte de un convenio interinstitucional suscrito entre la Contraloría Municipal de Tuluá y la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA), los estudiantes de las instituciones educativas del municipio posesionados como contralores escolares serán beneficiados con una beca otorgada por la universidad para cursar estudios en una segunda lengua, a través de su Departamento de Idiomas.

El anuncio fue hecho por el rector de la UCEVA, Juan Carlos Urriago Fontal, durante el acto protocolario de posesión de los contralores escolares, realizado en el campus de la institución.

“Animamos a estos jóvenes a seguir estudiando, a seguir cultivando su liderazgo y a que vean en la UCEVA su futura alma mater. Desde ya los estamos apoyando a través de esta formación”, expresó Urriago Fontal.

El curso busca fortalecer las competencias comunicativas en inglés mediante metodologías dinámicas y de alta calidad académica. Con esta iniciativa se continúa impulsando el bilingüismo entre los estudiantes de Tuluá y la región.