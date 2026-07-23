Blessd no irá a la cárcel: esta fue la decisión del juez

El cantante Blessd, cuyo nombre es Stiven Mesa Londoño, y su mánager Santiago Jaramillo Morán continuarán en libertad luego de que un juez confirmara que no serán enviados a prisión dentro del proceso que enfrentan por el presunto delito de secuestro extorsivo agravado.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Medellín, que en segunda instancia ratificó la negativa de imponer una medida de aseguramiento en centro carcelario. La determinación también beneficia a Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda, quienes están vinculados a la misma investigación.

El despacho judicial aclaró que esta decisión no significa que los implicados sean inocentes ni que el proceso haya concluido. Según el fallo, en esta etapa no existen suficientes elementos para establecer una inferencia razonable sobre la comisión del delito de secuestro extorsivo, razón por la que no se cumplen los requisitos para ordenar una medida privativa de la libertad.

El juez también precisó que la investigación mantiene plena vigencia y que los hechos continúan siendo objeto de análisis por parte de las autoridades.

Ahora, la Fiscalía General de la Nación podrá seguir recolectando pruebas, modificar la calificación jurídica de los hechos si lo considera necesario e, incluso, solicitar nuevamente una medida de aseguramiento en caso de que aparezcan nuevos elementos que la justifiquen.

Por el momento, Blessd, su representante y los otros dos vinculados permanecerán en libertad mientras avanza el proceso judicial que busca esclarecer lo ocurrido.