Menor de 13 años salió a la casa de su abuela y desapareció

Según relató su familia, la menor manifestó que se dirigía hacia la vivienda de su abuela, ubicada apenas a dos casas de la suya, en el corregimiento de San José. Sin embargo, Jazlin nunca llegó a su destino y desde ese momento se desconoce su paradero.
Ante su desaparición, familiares y personas de la comunidad iniciaron su búsqueda e incluso han recorrido sectores de cañaduzales de la zona, pero hasta el momento no han encontrado rastros de la adolescente.
Jazlin fue vista por última vez aproximadamente a las 8:30 de la noche. De acuerdo con la información suministrada por su familia, vestía saco negro y sudadera de color gris.
Sus seres queridos viven momentos de angustia y solicitan la colaboración de la ciudadanía para encontrarla lo antes posible. Cualquier persona que tenga información que permita establecer su ubicación puede comunicarse al 320 420 9630.
La familia pide compartir la información y reportar cualquier dato que pueda ayudar a encontrar a Jazlin.
Deja una respuesta