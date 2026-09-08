La joven que murió en la Maratón Medellín era nuera del vicepresidente

Juliana Ávila Saouda, de 20 años, era la novia del hijo mayor del vicepresidente José Manuel Restrepo. La joven falleció luego de sufrir una emergencia cardíaca mientras participaba en la prueba de 21 kilómetros de la Maratón Medellín 2026.

La relación sentimental se conoció públicamente este lunes, luego de que el vicepresidente compartiera en sus redes sociales una fotografía de Juliana junto a su hijo. Aunque la publicación fue eliminada minutos después, el vínculo fue confirmado posteriormente durante una sesión del Concejo de Medellín, donde se realizó un minuto de silencio en memoria de la joven.

Juliana, oriunda de Bogotá, era estudiante de Ingeniería Biomédica en la Universidad de los Andes y había desarrollado una afición por el atletismo. De hecho, ya había participado en diferentes competencias antes de la Maratón Medellín.

Durante la carrera del pasado 6 de septiembre, sufrió un paro cardíaco y recibió atención inmediata en el lugar por parte del personal médico y una profesional de la salud que participaba en la competencia. Posteriormente fue trasladada al Hospital General de Medellín, donde permaneció internada.

Pese a los esfuerzos médicos, Juliana falleció el 7 de septiembre.

Su muerte generó conmoción entre sus familiares, amigos y la comunidad deportiva. La organización de la Maratón Medellín expresó sus condolencias y pidió respeto y solidaridad con sus seres queridos en medio de este difícil momento.