El programa, con el que nació la institución hace 55 años, obtuvo el concepto favorable del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), que destacó su actividad investigativa, el trabajo del Consultorio Jurídico y sus proyectos en derechos humanos y equidad.
En la evaluación también se resaltó la trayectoria de sus egresados, quienes ocupan cargos en la Rama Judicial, la Rama Ejecutiva y el Ministerio Público. A esto se suman las alianzas con instituciones nacionales e internacionales y la participación de estudiantes y docentes en procesos de movilidad académica.
Otro de los aspectos destacados fue el alcance de sus actividades de extensión, que llegaron a más de 4.700 personas durante el periodo evaluado.
La acreditación reconoce las condiciones de calidad del programa y representa un nuevo respaldo para la formación jurídica que ofrece la UCEVA en el Valle del Cauca.
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