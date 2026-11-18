UCEVA logra acreditación en alta calidad para su programa de Derecho

La formación de abogados en Tuluá recibió un nuevo reconocimiento nacional. El Ministerio de Educación otorgó al programa de Derecho de la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA) la acreditación en alta calidad por seis años, mediante la Resolución 031277 del 13 de noviembre de 2026.

El programa, con el que nació la institución hace 55 años, obtuvo el concepto favorable del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), que destacó su actividad investigativa, el trabajo del Consultorio Jurídico y sus proyectos en derechos humanos y equidad.

En la evaluación también se resaltó la trayectoria de sus egresados, quienes ocupan cargos en la Rama Judicial, la Rama Ejecutiva y el Ministerio Público. A esto se suman las alianzas con instituciones nacionales e internacionales y la participación de estudiantes y docentes en procesos de movilidad académica.

Otro de los aspectos destacados fue el alcance de sus actividades de extensión, que llegaron a más de 4.700 personas durante el periodo evaluado.

La acreditación reconoce las condiciones de calidad del programa y representa un nuevo respaldo para la formación jurídica que ofrece la UCEVA en el Valle del Cauca.