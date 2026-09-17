MaYita hace magia con ‘ABRACADABRA’

Después de ‘MAYA’ (2024) y ‘SOMOS’ (2025), la artista presenta nueve canciones en las que mezcla música, espiritualidad, memoria ancestral, amor y creación consciente.
El álbum incluye colaboraciones con artistas como Angélica Ramírez, Gina Savino, Willa Kveta y Emily Salgado, además de cantos originarios del Pueblo Fulni-ô de Brasil.
Uno de los temas centrales es ‘Nueva Nación’, una canción que resume el mensaje de la producción: transformar las palabras y los sueños en acciones capaces de generar nuevos caminos.
Y MaYita no piensa quedarse quieta. La artista ya trabaja en nuevos proyectos que llevarán su música al cuerpo, la danza y el movimiento.
Tres años, tres discos y un solo rezo… ¡MaYita sigue haciendo magia con la música
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