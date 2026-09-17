MaYita hace magia con ‘ABRACADABRA’

La artista y compositora colombo-americana MaYita llega con toda su energía creativa con ‘ABRACADABRA’, su tercer álbum y el nuevo capítulo de un viaje musical que comenzó hace tres años.

Después de ‘MAYA’ (2024) y ‘SOMOS’ (2025), la artista presenta nueve canciones en las que mezcla música, espiritualidad, memoria ancestral, amor y creación consciente.

El álbum incluye colaboraciones con artistas como Angélica Ramírez, Gina Savino, Willa Kveta y Emily Salgado, además de cantos originarios del Pueblo Fulni-ô de Brasil.

Uno de los temas centrales es ‘Nueva Nación’, una canción que resume el mensaje de la producción: transformar las palabras y los sueños en acciones capaces de generar nuevos caminos.

Y MaYita no piensa quedarse quieta. La artista ya trabaja en nuevos proyectos que llevarán su música al cuerpo, la danza y el movimiento.

Tres años, tres discos y un solo rezo… ¡MaYita sigue haciendo magia con la música