Autoridades ofrecen $50 millones por responsables de ataque con drones

Una recompensa de hasta $50 millones fue anunciada para quienes entreguen información que permita identificar y ubicar a los responsables del ataque con drones contra un radar de la Aeronáutica Civil, ocurrido en el corregimiento de El Carmelo, Candelaria.

La medida fue anunciada tras un consejo extraordinario de seguridad. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, calificó el hecho como “muy grave” y señaló que, de manera preliminar, las autoridades manejan como hipótesis la posible participación de estructuras del Estado Mayor Central, entre ellas las conocidas como Jaime Martínez o Adán Izquierdo. Esta versión aún es materia de investigación.

Según Toro, tres drones tipo kamikaze lograron impactar la infraestructura, mientras que otros tres habrían sido encontrados aproximadamente a 300 metros del lugar, dentro de un vehículo, sin llegar a ser utilizados.

La gobernadora también aseguró que el radar y las operaciones del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón continúan funcionando con normalidad. La Aeronáutica Civil informó que activó protocolos de contingencia para garantizar la continuidad de los servicios de navegación aérea.

Como parte de las medidas de seguridad, Toro anunció además la adquisición de tres sistemas antidrones para fortalecer la capacidad de respuesta frente a este tipo de ataques.

Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer quiénes estuvieron detrás del ataque y determinar el alcance de los daños ocasionados al sistema de vigilancia aérea.