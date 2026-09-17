Colpensiones tendría un faltante de $5 billones por alza del mínimo

El aumento del salario mínimo para 2026 habría generado un faltante cercano a $5 billones en Colpensiones para cubrir las obligaciones pensionales de los últimos meses del año, según explicó Andrés Velasco, presidente de Asofondos.

De acuerdo con el dirigente gremial, el presupuesto de la entidad se calculó inicialmente con un incremento salarial cercano al 7,5 %, pero el Gobierno finalmente decretó un aumento del 23,7 %.

La diferencia tuvo un impacto importante debido a que cerca del 60 % de las pensiones que paga Colpensiones corresponden a un salario mínimo.

“Ahí hay una brecha entre el supuesto con el cual se construyó el presupuesto y se asignaron recursos a Colpensiones y lo que finalmente le tocó pagar a Colpensiones de mesadas en el año 2026”, afirmó Velasco.

El gasto en pensiones correspondientes al salario mínimo estaría entre $8 y $9 billones. Aunque el aumento salarial también incrementó las cotizaciones de los trabajadores, Asofondos estima que el balance neto deja un faltante de $5 billones.

“Esa es nuestra estimación, pero se compensa con mayores cotizaciones por el salario mínimo que liquida el 16 % sobre un mínimo más alto. Entonces hay más cotizaciones, como usted bien dice, pero en neto quedan faltando 5 billones de pesos”, explicó.

Para cubrir el faltante durante los últimos tres meses del año, el Ministerio de Hacienda deberá reasignar recursos del Presupuesto General de la Nación. Además, el proyecto de presupuesto para 2027 contempla $6,5 billones adicionales para atender las obligaciones del sistema pensional.

Velasco aseguró que esta situación no debería afectar el pago a los pensionados: “Yo no creo que lleguemos hasta un punto de afectación de los pensionados”, señaló.

Actualmente, Colpensiones desembolsa alrededor de $80 billones anuales en mesadas del régimen general. Según Velasco, cerca de la mitad se financia con transferencias del presupuesto nacional y el resto con cotizaciones y recursos provenientes de traslados de afiliados.

Finalmente, el presidente de Asofondos envió un mensaje de tranquilidad a los pensionados: “La nación colombiana no los va a dejar atrás, no los va a olvidar, les va a pagar su pensión”.