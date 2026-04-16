Desde Medellín, Catalina ha construido un proyecto que nace de las emociones, de las preguntas existenciales y de la necesidad de transformar los sentimientos en canciones. Junto al productor Jorge Zuluaga, dio vida al estudio El Andén, un espacio creativo donde ambos han logrado moldear una propuesta sonora auténtica y sin ataduras.

Más que buscar entretenimiento, Catalina Marín le apuesta a canciones que abracen, acompañen y conecten. Su primer álbum, actualmente en proceso de lanzamiento, gira en torno a temas universales como la vida, la muerte y el duelo, con una visión artística que invita a la introspección.

Su más reciente sencillo, Reflejos, llega como una colaboración especial con el artista colombiano Mario Santa. Inspirados en el libro Por quién doblan las campanas, ambos construyeron una canción que reflexiona sobre cómo cada vida impacta a otra y cómo todos estamos conectados en un mismo ciclo.

Con una sonoridad cercana al indie pop, pero conservando la esencia íntima de la canción de autor, ‘Reflejos’ se convierte en una pieza cargada de sensibilidad, ideal para quienes buscan música que toque el alma.

Por su parte, Aranjuez es un viaje nostálgico a la memoria familiar. Inspirada en la casa de sus abuelos en el tradicional barrio Aranjuez, la canción revive recuerdos, ausencias y momentos compartidos que forman parte de la historia de muchas familias colombianas.

En esta pieza, Catalina explora sonidos que dialogan con el vals ranchero, el folclore suramericano y las antiguas milongas, creando una atmósfera cálida y profundamente emocional. Incluso, incluye un fragmento musical ligado a su propia historia familiar, aportando un detalle aún más especial a la obra.

Con estos lanzamientos, Catalina Marín no solo reafirma su talento como compositora e intérprete, sino que se perfila como una de las voces emergentes más auténticas de la escena alternativa nacional.

‘Reflejos’ y ‘Aranjuez’ son apenas el inicio de un álbum debut que promete conmover, sanar y dejar huella. Mientras prepara un nuevo sencillo y el concierto de lanzamiento de su disco, Catalina sigue consolidando un proyecto que busca algo más valioso que los aplausos: conectar de verdad con quienes escuchan.