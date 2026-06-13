Más del 40 % de los casos de cáncer de próstata se detectan tarde

De acuerdo con cifras entregadas por expertos, cada año se diagnostican más de 16.400 nuevos casos de cáncer de próstata en el país y más del 41 % son identificados en etapas avanzadas, cuando la enfermedad ya se encuentra en los estadios III y IV.
Los especialistas señalaron que esta situación representa uno de los principales retos para el sistema de salud y evidencia la necesidad de promover estrategias de prevención, diagnóstico oportuno e innovación médica que permitan mejorar las perspectivas de los pacientes.
En las últimas décadas, la investigación científica ha transformado el manejo de esta enfermedad. El desarrollo de nuevas herramientas diagnósticas y tratamientos más personalizados ha ampliado las opciones terapéuticas y contribuido a mejorar la calidad de vida de quienes enfrentan este diagnóstico.
Sergio Beltrán, director de Asuntos Médicos de Johnson & Johnson para Latinoamérica Norte, destacó que los avances científicos han permitido comprender mejor el comportamiento del cáncer de próstata y ofrecer alternativas cada vez más ajustadas a las necesidades de cada paciente.
Asimismo, los expertos resaltaron que los progresos en la lucha contra el cáncer han tenido un impacto positivo a nivel mundial. Entre 1991 y 2017, la mortalidad por esta enfermedad disminuyó un 29 %, gracias al fortalecimiento de las estrategias de prevención, detección temprana y acceso a nuevos tratamientos.
La conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Próstata busca generar conciencia sobre la importancia de los controles médicos periódicos y del diagnóstico temprano, herramientas fundamentales para enfrentar una enfermedad que continúa afectando a miles de familias colombianas cada año.
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