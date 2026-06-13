Fatal accidente en colegio de Cali cobró la vida de un niño de 9 años

Una profunda conmoción se vive en Cali tras la muerte de un niño de 9 años que resultó gravemente herido durante una actividad escolar en una institución educativa privada ubicada en el sur de la ciudad.

El trágico hecho ocurrió mientras el menor, estudiante de cuarto grado, participaba en una jornada de integración junto a sus compañeros. De acuerdo con la información preliminar, un arco metálico de fútbol se desplomó repentinamente y lo impactó, causándole lesiones de extrema gravedad.

Tras el accidente, docentes y personal del plantel auxiliaron al menor y gestionaron su traslado inmediato a un centro asistencial cercano. Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo médico, el niño falleció poco después de su ingreso debido a la gravedad de las heridas.

La noticia ha generado dolor entre familiares, compañeros de estudio y miembros de la comunidad educativa. Allegados a la víctima lo recuerdan como un niño alegre, talentoso y con grandes sueños por cumplir.

“Queremos que la Secretaría de Educación y las autoridades competentes asuman este caso. Santiago era un niño brillante y su partida nos deja un dolor inmenso”, expresó un familiar del menor.

Ante lo ocurrido, la Secretaría de Educación de Cali anunció la conformación de un equipo técnico que investigará las circunstancias del accidente y establecerá si existieron fallas o posibles responsabilidades relacionadas con las condiciones de seguridad del escenario donde se registró el hecho.

Hasta el momento, la institución educativa no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la tragedia que hoy enluta a una familia y conmueve a toda la ciudad.