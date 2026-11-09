Más de la mitad de los municipios del Valle está en riesgo fiscal

Yotoco, Yumbo y Palmira fueron los únicos calificados como solventes. Tuluá figura entre los diez primeros, pero permanece en la categoría vulnerable.

Las finanzas municipales del Valle del Cauca presentan un panorama de dificultades: 25 de sus 42 municipios quedaron en la categoría de riesgo y otros 14 fueron clasificados como vulnerables en el Índice de Desempeño Fiscal correspondiente a 2025, elaborado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Solo Yotoco, Yumbo y Palmira alcanzaron la categoría solvente, con 78,52, 73,16 y 72,14 puntos, respectivamente. Ningún municipio del departamento llegó a los 80 puntos necesarios para ubicarse en el nivel sostenible, el más alto de la medición.

En el otro extremo del escalafón aparecen El Cairo, con 43,23 puntos; El Águila, con 43,52; Alcalá, con 44,33; Caicedonia, con 44,85, y Calima, con 45,54. Aunque registraron las calificaciones más bajas del Valle, ninguno quedó en deterioro fiscal, categoría inferior a la de riesgo.

El balance muestra que el 59,5 % de los municipios vallecaucanos está en riesgo, el 33,3 % es vulnerable y apenas el 7,1 % es solvente.

Tuluá, entre los diez primeros

Después de los tres municipios que encabezan la clasificación se ubicaron, en su orden, Guacarí, El Cerrito, Zarzal, Cali, Dagua, Tuluá y Bugalagrande. Estos siete quedaron en la categoría vulnerable, lo que evidencia que ocupar una posición destacada dentro del departamento no significa haber alcanzado una condición fiscal solvente.

Cali obtuvo 64,96 puntos y ocupó el séptimo lugar, mientras que Tuluá se situó en la novena posición.

El promedio de los municipios del Valle fue de 57,87 puntos, ligeramente superior al nacional, de 57,25. Esta cifra corresponde al promedio municipal y no a una evaluación de las finanzas de la Gobernación.

¿Qué significa estar en riesgo?

El índice evalúa aspectos como la generación de recursos propios, la dependencia de transferencias, el ahorro, el endeudamiento y la gestión presupuestal.

Una calificación de riesgo no significa automáticamente que un municipio esté quebrado ni constituye una prueba de corrupción. Asimismo, una posición alta no demuestra, por sí sola, una mayor ejecución de obras o mejores servicios para la comunidad.

Entre Yotoco, primero del departamento, y El Cairo, último, hay una diferencia de 35,29 puntos. Aunque esta brecha refleja situaciones fiscales distintas, el resultado general no permite establecer por sí solo sus causas ni atribuir responsabilidades individuales a los alcaldes.

Los datos corresponden al ejercicio fiscal de 2025 y fueron publicados en noviembre de 2026. Para determinar cuáles municipios mejoraron o retrocedieron será necesario comparar sus resultados con los de otras vigencias.