Después de dos meses, joven secuestrada en el Cauca volvió con su familia

Después de dos meses de incertidumbre, Valeria Daza Fajardo, de 26 años, recuperó su libertad y ya se encuentra junto a sus familiares. Su liberación se produjo durante la noche de este domingo, según confirmaron las autoridades.

La joven había sido reportada como desaparecida desde el pasado 1 de septiembre, luego de ser secuestrada por hombres armados en la vereda La Primavera, del municipio de Villa Rica, al norte del Cauca.

De acuerdo con la información conocida, los responsables interceptaron el vehículo en el que se movilizaba y se la llevaron por la fuerza.

Por ahora, no se han entregado mayores detalles sobre las circunstancias de su liberación ni sobre las condiciones en las que permaneció durante el cautiverio.

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