Cantón militar atacado en Bolívar tenía sistema antidrones, ¿qué pasó?

El ataque con explosivos contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur, Bolívar, dejó interrogantes sobre las medidas de seguridad de la instalación. El alcalde, Milton Olaya, aseguró que el lugar contaba con un sistema antidrones y calificó de extraño que no hubiera impedido la ofensiva.

En entrevista con Mañanas Blu, el mandatario recordó que en varias reuniones las autoridades militares le habían confirmado que el batallón estaba protegido frente a este tipo de amenazas. Incluso, un mes antes del atentado, volvió a consultar sobre la seguridad de la zona durante un encuentro con los ministros de Defensa e Interior y la cúpula militar.

“Lo que a mí se me hace raro es que ese cantón militar siempre ha estado protegido por antidrones y todo. Yo no sé qué pasó ahí, que el sábado falló la tecnología”, manifestó. Por ello, anunció que pedirá explicaciones en el consejo de seguridad convocado para este lunes.

El ataque ocurrió el sábado 7 de noviembre mediante drones cargados con explosivos. Aunque el Gobierno lo atribuyó al ELN, Olaya aclaró que no ha recibido confirmación oficial sobre los responsables.

Sobre el balance, informó que 50 personas ingresaron heridas al hospital municipal, de las cuales 17 fueron remitidas a otros centros asistenciales. El mandatario confirmó tres militares muertos y señaló que seis soldados permanecían en observación.

Las autoridades deberán esclarecer las circunstancias del atentado y establecer qué ocurrió con el sistema de protección de la instalación militar.