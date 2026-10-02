Disminuyen los sismos en Chaparral, pero la actividad continúa

La frecuencia de los sismos en Chaparral, Tolima, ha disminuido frente a los primeros días de la secuencia que comenzó el pasado 20 de septiembre. Sin embargo, los movimientos continúan y el Servicio Geológico Colombiano mantiene el seguimiento.

Según el balance del SGC del 1 de octubre, el 22 de septiembre se registraron 212 sismos, mientras que el 25 de septiembre fueron 120 y el 30 de septiembre la cifra bajó a 28. Esta reducción muestra una menor frecuencia de eventos, aunque no significa que la secuencia haya terminado.

En Chocó, la entidad también reportó una disminución progresiva en la frecuencia y magnitud de las réplicas del terremoto del 10 de agosto. Entretanto, continúa el enjambre sísmico localizado en inmediaciones de Istmina, Medio San Juan, Sipí y el Litoral del San Juan.

El SGC mantiene el monitoreo de estas zonas y recuerda que no es posible predecir con exactitud cuándo, dónde ni con qué magnitud ocurrirá un sismo.