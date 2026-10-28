Dos niñas de 9 y 13 años murieron tras un accidente en una moto eléctrica

La tragedia enluta a una familia y a todo un municipio del Magdalena. Dos hermanas, de 9 y 13 años, perdieron la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la tarde del martes 27 de octubre, en Fundación.

El hecho se registró hacia las 6:00 p. m. en el barrio Paz del Río. Según el reporte preliminar de las autoridades, las menores se movilizaban en una motocicleta eléctrica cuando, por causas que se investigan, habrían perdido el equilibrio y caído a la vía, donde fueron arrolladas por una volqueta.

Las niñas fueron identificadas como Sharloth Fontalvo Dávila, de 13 años, y Scarlett Fontalvo, de 9. Ambas murieron en el lugar de los hechos.

De acuerdo con información citada por Noticias RCN, el vehículo pesado era conducido por un hombre de 70 años, quien se habría presentado voluntariamente ante las autoridades.

La Alcaldía de Fundación y la Gobernación del Magdalena expresaron sus condolencias y solidaridad con la familia. Además, la administración municipal confirmó que una de las menores estaba vinculada a la Institución Educativa 23 de Febrero.

La Policía de Tránsito y la Fiscalía adelantan las investigaciones para establecer cómo ocurrió el accidente y determinar si existen responsabilidades.