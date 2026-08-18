De la Espriella revela: reconstrucción costará $30 billones

La reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto tendría un costo cercano a los $30 billones, de acuerdo con las estimaciones presentadas este lunes por el presidente Abelardo De La Espriella.

El mandatario explicó que una firma privada calculó las pérdidas físicas directas en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, departamentos que concentran buena parte de los daños provocados por el sismo.

De acuerdo con la estimación, alrededor de $24,5 billones serían necesarios para la reconstrucción de edificaciones, mientras que otros $5,5 billones corresponderían a infraestructura afectada.

“Imagínense ustedes la dimensión del desastre”, señaló De La Espriella al referirse al costo que tendría recuperar las zonas golpeadas por el terremoto.

Las cifras corresponden a una estimación inicial y serán fundamentales para dimensionar los recursos que requerirá el país durante la etapa de reconstrucción.