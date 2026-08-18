De la Espriella revela: reconstrucción costará $30 billones

El mandatario explicó que una firma privada calculó las pérdidas físicas directas en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, departamentos que concentran buena parte de los daños provocados por el sismo.
De acuerdo con la estimación, alrededor de $24,5 billones serían necesarios para la reconstrucción de edificaciones, mientras que otros $5,5 billones corresponderían a infraestructura afectada.
“Imagínense ustedes la dimensión del desastre”, señaló De La Espriella al referirse al costo que tendría recuperar las zonas golpeadas por el terremoto.
Las cifras corresponden a una estimación inicial y serán fundamentales para dimensionar los recursos que requerirá el país durante la etapa de reconstrucción.
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