Más de 500 animales podrían quedar sin refugio en Roldanillo

Más de 500 perros y gatos rescatados podrían quedar sin un lugar donde vivir en Roldanillo, Valle del Cauca, luego de que la Fundación Coquena deba desalojar el espacio donde actualmente funciona el albergue.

La situación representa una nueva dificultad para Claudia, quien durante años ha dedicado sus esfuerzos al rescate y cuidado de animales en condición de vulnerabilidad.

Ante esta emergencia, desde la fundación hacen un llamado a la solidaridad de todo el país para encontrar alternativas que permitan garantizar un lugar seguro para los animales y evitar que queden desamparados muchos de ellos, además, necesitan atención veterinaria para desparasitar, por problemas en la piel y demás enfermedades.

La invitación está dirigida a personas, empresas, organizaciones y ciudadanos que puedan aportar, ya sea con recursos, elementos para el cuidado de los animales o ayudando a difundir la situación para encontrar una solución.

“No dejemos sola a Claudia. No dejemos solos a los animales”, es el llamado de quienes buscan que esta historia llegue a diferentes rincones de Colombia.

Cada aporte, por pequeño que sea, puede convertirse en una oportunidad para que estos más de 500 animales continúen teniendo un techo y reciban el cuidado que necesitan.

Video tomado de: sofii_slopez