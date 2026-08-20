Más de 500 animales podrían quedar sin refugio en Roldanillo

La situación representa una nueva dificultad para Claudia, quien durante años ha dedicado sus esfuerzos al rescate y cuidado de animales en condición de vulnerabilidad.
Ante esta emergencia, desde la fundación hacen un llamado a la solidaridad de todo el país para encontrar alternativas que permitan garantizar un lugar seguro para los animales y evitar que queden desamparados muchos de ellos, además, necesitan atención veterinaria para desparasitar, por problemas en la piel y demás enfermedades.
La invitación está dirigida a personas, empresas, organizaciones y ciudadanos que puedan aportar, ya sea con recursos, elementos para el cuidado de los animales o ayudando a difundir la situación para encontrar una solución.
“No dejemos sola a Claudia. No dejemos solos a los animales”, es el llamado de quienes buscan que esta historia llegue a diferentes rincones de Colombia.
Cada aporte, por pequeño que sea, puede convertirse en una oportunidad para que estos más de 500 animales continúen teniendo un techo y reciban el cuidado que necesitan.
Video tomado de: sofii_slopez
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