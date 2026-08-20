Alerta en El Cerrito por hostigamiento y cilindro abandonado

Un hostigamiento armado contra la estación de Policía de Santa Elena, corregimiento de El Cerrito, Valle del Cauca, generó alerta entre los habitantes durante la madrugada de este jueves.

Los hechos se registraron después de las 4:00 a. m., cuando la comunidad reportó múltiples detonaciones y disparos. Por fortuna, no se reportaron personas heridas.

La situación aumentó la preocupación luego de que las autoridades encontraran un cilindro abandonado en la vía de ingreso al corregimiento, en el sector Crucero Piedechinche, con marcas que aparentemente estarían relacionadas con las disidencias de las Farc.

El paso vehicular fue restringido temporalmente mientras se realizaban las verificaciones para descartar cualquier riesgo para la población.

La comunidad pidió reforzar la presencia de la Fuerza Pública en esta zona rural y aumentar los controles en las vías de acceso para prevenir nuevos hechos de violencia.