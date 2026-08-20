Ayudas internacionales llegan a los organismos de socorro de Sevilla

Los organismos de socorro de Sevilla, Valle del Cauca, recibieron nuevos equipos y ayudas humanitarias para fortalecer su capacidad de respuesta frente a la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto.

El Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y la Cruz Roja fueron beneficiados con elementos gestionados a través de una alianza entre GEM Latam, Solidaridad por Colombia, Asocaña y la Gobernación del Valle del Cauca.

La entrega incluyó 60 kits de ayuda humanitaria, carpas, linternas, caretas, cascos, cintas de señalización, una motosierra y lámparas, elementos que serán distribuidos entre los tres organismos para apoyar sus labores de atención y rescate.

El comandante de Bomberos de Sevilla, Rafael Arango Vásquez, destacó el respaldo recibido y señaló que los organismos de socorro continúan trabajando como primeros respondientes en la emergencia.

Por su parte, el alcalde Manuel Felipe Quintero agradeció la donación y resaltó que estas herramientas estarán al servicio de las familias afectadas y de las labores de recuperación del municipio.

Según la Gobernación del Valle, esta alianza ya ha permitido entregar más de 5.000 ayudas humanitarias en diferentes municipios afectados del departamento y continuará llevando apoyo a las zonas que más lo necesitan.