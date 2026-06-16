Más de 50 mil asistentes le dieron vida a la Feria 68 de Tuluá

Con una asistencia cercana a las 50 mil personas durante los cuatro días de programación, concluyó este lunes la versión 68 de la Feria de Tuluá, uno de los eventos más representativos del Valle del Cauca.

El balance fue entregado por el presidente de la feria, Jorge Andrade Rada, durante la rueda de prensa realizada en la jornada de clausura, en la que destacó la masiva participación de expositores, ganaderos, emprendedores y visitantes provenientes de diferentes municipios de la región.

Según las cifras oficiales, en la exposición participaron cerca de 200 cabezas de ganado, 310 equinos y 175 ejemplares caprinos, además de 140 expositores que hicieron parte de la muestra comercial y agropecuaria.

Uno de los espacios más destacados fue la Plaza del Mecato, donde más de 135 personas estuvieron vinculadas laboralmente durante el desarrollo de la feria. De acuerdo con el reporte entregado por la organización, este escenario generó ventas cercanas a los 180 millones de pesos, consolidándose como una de las principales vitrinas para los emprendedores y productores locales.

Andrade Rada asimismo resaltó el comportamiento de los asistentes, el apoyo de las autoridades y el trabajo articulado de los diferentes actores que hicieron posible el desarrollo de la feria, calificando esta edición como exitosa.

Con este balance positivo, la organización comenzó desde ya la evaluación y planeación de la próxima versión de la Feria de Tuluá.