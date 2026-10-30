Más de 400 años de historia de Toro en riesgo tras daños por el terremoto

El terremoto del pasado 10 de agosto causó graves daños en uno de los tesoros arquitectónicos y religiosos más antiguos del Valle del Cauca. En el corregimiento de El Bohío, municipio de Toro, la capilla doctrinera de San Juan Bautista enfrenta ahora el riesgo de perderse, mientras la comunidad clama por acciones urgentes para recuperar y proteger este patrimonio.